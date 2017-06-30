Турецкий режиссер в России удостоен премии "Лучший режиссер"

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Турецкий режиссер Фикрет Рейхан на 39-м Московском международном кинофестивале был удостоен премии "Лучший режиссер".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, эту премию ему принес фильм под названием "Желтая жара".

Режиссер сказал, что премия для них стала неожиданностью: "Награда стала для нас удивительной. Я очень счастлив, что после кинофестиваля в Стамбуле был удостоен этой награды".

"Лучшим фильмом" фестиваля был избран фильм китайского производства "Хохлатый ибис". Специальной премии жюри удостоен фильм российского производства "Бездонный портфель".