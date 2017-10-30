Турецкая оперная певица Оя Эргюн дала домашний концерт

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Проживающая в Азербайджане турецкая оперная певица, вокалистка Оя Эргюн дала домашний концерт.

Как сообщает Report, певица заявила, что в европейских странах принято проводить концерты дома: "Я была очень рада видеть любителей искусства у себя дома и уверенна, что они прекрасно провели время. Планирую ежемесячно проводить дома подобные концерты".

Отметим, что на вечере выступили Тогрул Мамедов (скрипка) и Натаван Гасанова (канон). На фортепиано О.Эргюн сопровождала Наргиз Алиева.

Напомним, что оперная певица выступала с концертами в Голландии, Бельгии, Германии, Франции и Италии.

Неоднократно выступавшая с концертами в Азербайджане Оя Эргюн на этот раз выступит в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова с концертом, посвященным детям-сиротам.