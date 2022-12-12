Турция начинает применять "цифровую ДНК" для борьбы с кражей музейных ценностей

Министерство культуры и туризма Турции приняло решение помечать экспонаты музеев страны "невидимой ДНК", чтобы уберечь их от кражи и замены копиями.

Министерство культуры и туризма Турции приняло решение помечать экспонаты музеев страны "невидимой ДНК", чтобы уберечь их от кражи и замены копиями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Hürriyet.

"Мы начинаем применять "невидимую ДНК" ко всем экспонатам, выставленным в музеях, что позволит обнаружить кражу в случае, если эти предметы будут перемещены", - цитирует газета представителя министерства Мехмета Эрсоя.

"Невидимая ДНК" - высокотехнологичная разработка на основе цифрового штрих-кода, который может наноситься на изделия из дерева, камня или текстиля, но не угрожает сохранности артефакта. Такой код нельзя увидеть невооруженным глазом и невозможно модифицировать. Сканирование артефакта с "невидимой ДНК" позволяет узнать, когда он был зарегистрирован и какому музею принадлежит. Решение о том, каким образом наносить код на каждый конкретный экспонат, поручается квалифицированным музейным работникам.