Три похищенные картины Фрэнсиса Бэкона нашли в Испании

Баку. 20 июль. REPORT.AZ/ Испанская полиция нашла три из пяти похищенных картин экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона, передает "Report" со ссылкой на Reuters.

Полотна пропали из частного дома в Мадриде в 2015 году, но известно об этом стало только через год. Стоимость работ оценивалась в 30 млн евро. В январе были арестованы три человека по подозрению в причастности к краже. Это произошло после того, как полиция нашла оружие, руководства по взлому сейфов и материалы для резки по металлу.