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Третьяковская галерея открывается для посетителей

Третьяковская галерея открывается для посетителей Государственная Третьяковская галерея открывается в пятницу для посетителей после долгого перерыва. В музее обеспечены все необходимые меры безопасности, а сотрудники ждут гостей.
Искусство
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3 июля 2020 г. 07:42
Третьяковская галерея открывается для посетителей

Государственная Третьяковская галерея открывается в пятницу для посетителей после долгого перерыва. В музее обеспечены все необходимые меры безопасности, а сотрудники ждут гостей.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Третьяковской галереи по развитию Татьяна Мрдуляш.

Напомним, что с середины марта Третьяковская галерея, как и другие учреждения культуры, была закрыта из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

В пятницу открываются и Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, и Новая Третьяковка на Крымском Валу. Также начинают работу малые музеи.

 

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