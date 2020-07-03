Третьяковская галерея открывается для посетителей

Государственная Третьяковская галерея открывается в пятницу для посетителей после долгого перерыва. В музее обеспечены все необходимые меры безопасности, а сотрудники ждут гостей.

Государственная Третьяковская галерея открывается в пятницу для посетителей после долгого перерыва. В музее обеспечены все необходимые меры безопасности, а сотрудники ждут гостей.

Как передает Report, об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора Третьяковской галереи по развитию Татьяна Мрдуляш.

Напомним, что с середины марта Третьяковская галерея, как и другие учреждения культуры, была закрыта из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса.

В пятницу открываются и Третьяковская галерея в Лаврушинском переулке, и Новая Третьяковка на Крымском Валу. Также начинают работу малые музеи.