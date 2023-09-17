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Церемония открытия XV Международного музыкального фестиваля состоится балетом "Легенда о любви"

Церемония открытия XV Международного музыкального фестиваля состоится балетом "Легенда о любви" До представления грандиозного балета известного композитора Арифа Меликова "Легенда о любви" во Дворце Гейдара Алиева остался 1 день.
Искусство
17 сентября 2023 г. 22:20
Церемония открытия XV Международного музыкального фестиваля состоится балетом Легенда о любви

До представления грандиозного балета известного композитора Арифа Меликова "Легенда о любви" во Дворце Гейдара Алиева остался 1 день.

Как передает Report, завтра, в День национальной музыки, на церемонии открытия XV Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли, организованного Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры, будет показан покоривший мир балет "Легенда о любви".

Подготовка к показу балета, который состоится на сцене Дворца Гейдара Алиева, идет давно, а репетиции спектакля в Баку продолжаются уже больше месяца.

В постановке "Легенды о любви", поставленной на родине композитора спустя много лет, приняли участие артисты Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Азербайджанского государственного ансамбля танца, а также солисты, приглашенные из зарубежных театров.

18 сентября принцессу Мехмене Бану сыграет ведущая солистка Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, лауреат международных конкурсов артистов балета, Аян Эйвазова, Фархада - премьер знаменитого Большого театра России, лауреат международных конкурсов артистов балета Денис Родькин, а Ширин - ведущая солистка Большого театра России, лауреат международных конкурсов артистов балета Мария Виноградова.

Для исторического представления Фонд Гейдара Алиева подготовил более 200 костюмов, а также декораций и реквизита по оригинальным эскизам художника Симона Вирсаладзе.

Это представление поразит зрителей великолепной музыкой, постановкой и оформлением.

Ариф Меликов написал балет "Легенда о любви" на либретто известного турецкого поэта Назима Хикмета по мотивам драмы "Фархад и Ширин". Премьера балета состоялась 23 марта 1961 года в Ленинградском театре оперы и балета (ныне Государственный академический Мариинский театр в Санкт-Петербурге). Балетмейстер Юрий Григорович, художник Симон Вирсаладзе, дирижер спектакля – маэстро Ниязи. В июле 1962 года премьера произведения состоялась на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Балетмейстерами-постановщиками представления 18 и 19 сентября станут ассистенты Юрия Григоровича - главный балетмейстер Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета Руслан Пронин и Оксана Цветницкая.

Загадочную музыку Арифа Меликова исполнит Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Ялчина Адыгезелова.

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Версия на азербайджанском языке XV Beynəlxalq Musiqi Festivalının açılış mərasimi “Məhəbbət əfsanəsi” baleti ilə olacaq

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