Иранская картина "Коммивояжер" получила "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке - ОБНОВЛЕНО-3

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Картина Асгара Фархади "Коммивояжер" получила награду в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Как передает Report, однако режиссер отказался прибыть на церемонию вручения в знак протеста против указов президента США Дональда Трампа по ужесточению иммиграционного законодательства.

По мимо иранской картины за награду боролись австралийский фильм "Танна", немецкий "Тони Эрдманн", датская "Моя земля" и "Вторая жизнь Уве" (Швеция).

"Коммивояжер" - история сломанной семейной жизни. В 2016 году фильм взял награды Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль (актер Шахаб Хоссейни) и за лучший сценарий.

Лучшими художниками-постановщиками признаны Дэвид Уоско и Сэнди Рейнольдс-Уоско. Это первый "Оскар" мюзикла "Ла-Ла Ленд".

В категории "Лучший фильм года" "Оскар" завоевала драма "Лунный свет".

В этой категории также были представлены "Ла-ла ленд", "Лев", "Прибытие", "Скрытые фигуры", "Любой ценой", "По соображениям совести", "Манчестер у моря" и "Ограды".

Первоначально было объявлено, что "Оскар" получил мюзикл "Ла-ла ленд", но после того, как съемочная группа вышла на сцену и начала произносить благодарственную речь, представитель организаторов вышел на сцену со словами о том, что произошла ошибка и победителем в категории "Лучший фильм" является картина "Лунный свет". "Зверополис" побеждает в категории "Лучший анимационный фильм".

В этой номинации конкурировали ленты "Кубо. Легенда о самурае", "Моана", "Жизнь кабачка", "Зверопой" и "Красная черепаха".

В номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм" победу одержал "Песочник" Алана Барилларо.

Барилларо рассказал, что вдохновение пришло к нему во время пробежки по пляжу, где он заметил птичек, спасавшихся от воды, но возвращавшихся за едой, когда уходят волны.

Виола Дэвис получает "Оскар" в номинации "Лучшая актриса второго плана" за роль в кинокартине "Ограды". Это третья номинация актрисы и первая победа.

На звание лучшей исполнительницы женской роли второго плана также выдвигались Наоми Харрис ("Лунный свет"), Николь Кидман ("Лев"), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры") и Мишель Уильямс ("Манчестер у моря").

"Оскар" за роль второго плана

43-летний американский актер Махершала Али завоевал премию "Оскар" за роль второго плана в фильме "Лунный свет" (Moonlight).

Как передает Report, об этом объявлено на 89-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, проходящей в воскресенье в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Награду ему вручила прекрасная Алисия Викандер.

На звание лучшего исполнителя роли второго плана также выдвигались Джефф Бриджес ("Любой ценой", Hell or High Water), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря", Manchester by the Sea), Дев Патель ("Лев", Lion) и Майкл Шэннон ("Под покровом ночи", Nocturnal Animals).

Торжественная церемония вручения наград Оскара-2017 стартовала.

Как передает Report, само вручение начнется через два часа, но уже сейчас первые лица Голливуда проходят по красной дорожке перед театром "Долби".

Ежегодное вручение премий проходит в театре Dolby и транслируется телекомпанией ABC на 225 стран.