О нас
Аудио новости

Топор из фильма Кубрика "Сияние" выставили на продажу

Топор из фильма Кубрика "Сияние" выставили на продажу Топор, которым герой Джека Николсона рубит дверь в фильме Стэнли Кубрика "Сияние", выставлен на продажу на аукционе в США.
Искусство
19 апреля 2022 г. 06:43
Топор из фильма Кубрика Сияние выставили на продажу

Топор, которым герой Джека Николсона рубит дверь в фильме Стэнли Кубрика "Сияние", выставлен на продажу на аукционе в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник портал TMZ, ссылаясь на аукционный дом Gotta Have Rock and Roll.

По информации организатора аукциона, реквизит в хорошем состоянии и будет представлен покупателям в специальной рамке вместе с кадрами из фильма. Торги начнутся 20 апреля. Аукционный дом планирует выручить за топор не менее 100 тыс долларов США. Эпизод, в котором герой, проломив дверь топором, просовывает голову в щель и произносит фразу "А вот и Джонни!" (Here's Johnny!), давно стал легендарным и активно цитируется в массовой культуре.

Топор уже выставлялся на торги в Лондоне в 2019 году. Тогда артефакт ушел с молотка за 200 тыс долларов США.

"Сияние" - экранизация одноименного романа Стивена Кинга. Главные роли в картине Кубрика исполнили Дж.Николсон, Шелли Дюваль и Дэнни Ллойд.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
Мэр: В Сумах полностью разрушены дома вдоль 8 улиц
18 апреля 2022 г. 17:44
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
Ахмед Исмаилов: В MEDİA не поступало жалоб об отсутствии ссылок на источники
18 апреля 2022 г. 11:37
Дом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
ФотоДом-музей Мирзы Джалила в Тбилиси может обрушиться в любой момент
16 апреля 2022 г. 11:25
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
Обнародован перечень конфискованного имущества экс-главы ИВ Кюрдамира
16 апреля 2022 г. 10:28
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
Следующее заседание Совета религиозных лидеров стран-членов ОТГ пройдет в Азербайджане
15 апреля 2022 г. 19:49
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
Госкомитет внес ясность в дальнейшую судьбу религиозных деятелей, не имеющих религиозного образования
14 апреля 2022 г. 19:15
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
В Азербайджане женщины также смогут проводить религиозные обряды
14 апреля 2022 г. 18:44
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
Названо число военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне
14 апреля 2022 г. 16:53
Апостольская префектура: Азербайджан - яркий пример мультикультурализма и толерантности
Апостольская префектура: Азербайджан - яркий пример мультикультурализма и толерантности
14 апреля 2022 г. 15:42
Азерсу создает водохранилище на реке Зарыслы в Шуше
"Азерсу" создает водохранилище на реке Зарыслы в Шуше
14 апреля 2022 г. 15:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi