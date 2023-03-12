О нас

Том Хэнкс получил "Золотую малину" как худший актер второго плана в фильме "Элвис"

Том Хэнкс получил "Золотую малину" как худший актер второго плана в фильме "Элвис" Американский актёр, двукратный лауреат премии "Оскар" Том Хэнкс получил "Золотую малину" как худший актер второго плана в фильме Элвис.
Искусство
12 марта 2023 г. 08:31
Том Хэнкс получил Золотую малину как худший актер второго плана в фильме Элвис

Американский актёр, двукратный лауреат премии "Оскар" Том Хэнкс получил "Золотую малину" как худший актер второго плана в фильме Элвис.

Как передает Report со ссылкой на пресс-релиз премии, в номинации худший фильм 2022 года победителем стала картина Эндрю Доминика "Блондинка".

Кроме того, в список лауреатов вошли Джаред Лето — худший актер ("Морбиус"), Адриа Архона — худшая актриса второго плана ("Морбиус"), "Пиноккио" — худший ремейк, пародия или сиквел.

"Золотая малина" - антинаграда, отмечающая худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Рассматривается как дополнение к премии "Оскар" — по традиции лауреаты "премии" оглашаются за день до лауреатов "Оскара".

Напомним, что церемония вручения награды Американской академии киноискусств пройдет в ночь на 13 марта по бакинскому времени. Мероприятие пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Победители будут объявлены в 23 категориях.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
В Лос-Анджелесе пять человек пострадали из-за стрельбы на пляже
5 марта 2023 г. 14:53
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
Южная Корея в 2022 году заработала более $17 млрд на экспорте оружия
6 марта 2023 г. 06:43
Есть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
ВидеоЕсть видеодоказательства переброски оружия и боеприпасов из Армении в Карабахский регион Азербайджана
6 марта 2023 г. 11:45
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
СМИ: Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16
7 марта 2023 г. 06:15
В Баку супруги пострадали в ДТП
В Баку супруги пострадали в ДТП
8 марта 2023 г. 08:34
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
В США запустят первую в мире напечатанную на 3D-принтере ракету
8 марта 2023 г. 13:30
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
В Азербайджане терапию гемодиализом за счет государства получают более 3,6 тыс. человек
9 марта 2023 г. 11:24
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
В прошлом году в Азербайджане 42 водителя потеряли своих родных в ДТП
9 марта 2023 г. 16:30
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
Минфин США ввел санкции против компаний, содействующих Ирану в производстве БПЛА
9 марта 2023 г. 22:16
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
Ермак: Украина настаивает на продлении зерновой сделки на неограниченный срок
10 марта 2023 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi