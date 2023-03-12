Американский актёр, двукратный лауреат премии "Оскар" Том Хэнкс получил "Золотую малину" как худший актер второго плана в фильме Элвис.
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Кроме того, в список лауреатов вошли Джаред Лето — худший актер ("Морбиус"), Адриа Архона — худшая актриса второго плана ("Морбиус"), "Пиноккио" — худший ремейк, пародия или сиквел.
"Золотая малина" - антинаграда, отмечающая худшие актёрские работы, сценарий, режиссуру, кинопесню и фильм года. Рассматривается как дополнение к премии "Оскар" — по традиции лауреаты "премии" оглашаются за день до лауреатов "Оскара".
Напомним, что церемония вручения награды Американской академии киноискусств пройдет в ночь на 13 марта по бакинскому времени. Мероприятие пройдет в театре Dolby в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Победители будут объявлены в 23 категориях.