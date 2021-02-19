Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"

Тим Бертон снимет сериал "Уэнздэй" ("Wednesday"), который будет основан на истории про "Семейку Аддамс". Для режиссера этот проект станет дебютом на телевидении.

Тим Бертон снимет сериал "Уэнздэй" ("Wednesday"), который будет основан на истории про "Семейку Аддамс". Для режиссера этот проект станет дебютом на телевидении.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом говорится на официальном сайте стриминговой платформы Netflix.

В сообщении говорится, что шоу, состоящее из восьми эпизодов, посвящено девочке по имени Уэнздэй – дочери Мартиши и Гомеса Аддамсов и ее взрослению. В сериале расскажут о том времени, когда главная героиня училась в академии Nevermore. Там она овладевает экстрасенсорными способностями, предотвращает серию убийств и разгадывает тайну родителей.

Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выбрали Альфреда Гоу и Майлза Миллара. Сериал также будут разрабатывать Эндрю Миттман и Кевин Мисерокти, которые продюсировали мультфильм "Семейка Аддамс" (2019), Джонатан Гликман "Семейка Аддамс 2 : Горящий тур" (2021) и другие.

Дата выхода сериала, а также актерский состав пока неизвестны.