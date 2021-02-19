Тим Бертон снимет сериал по мотивам "Семейки Аддамс"

Тим Бертон снимет сериал "Уэнздэй" ("Wednesday"), который будет основан на истории про "Семейку Аддамс". Для режиссера этот проект станет дебютом на телевидении.
В сообщении говорится, что шоу, состоящее из восьми эпизодов, посвящено девочке по имени Уэнздэй – дочери Мартиши и Гомеса Аддамсов и ее взрослению. В сериале расскажут о том времени, когда главная героиня училась в академии Nevermore. Там она овладевает экстрасенсорными способностями, предотвращает серию убийств и разгадывает тайну родителей.
Шоураннерами и исполнительными продюсерами проекта выбрали Альфреда Гоу и Майлза Миллара. Сериал также будут разрабатывать Эндрю Миттман и Кевин Мисерокти, которые продюсировали мультфильм "Семейка Аддамс" (2019), Джонатан Гликман "Семейка Аддамс 2 : Горящий тур" (2021) и другие.
Дата выхода сериала, а также актерский состав пока неизвестны.