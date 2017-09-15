Тело Ашуга Адалята было отправлено в Газах

© Report

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Заслуженный деятель искусств Азербайджана, президентский стипендиат Ашуг Адалят (Насибов) будет похоронен в Газахе.

Об этом сообщил Report секретарь Объединения ашугов Азербайджана Муса Чобанов.

Он отметил, что тело Ашуга Адалята уже было отправлено в Газах: "Церемония похорон пройдет в Газахе. Мы для участия в церемонии прощания в настоящее время едем в Газах".

Напомним, что Ашуг Адалят после продолжительной болезни скончался 14 сентября в возрасте 78 лет.