TƏBİB распространил информацию о состоянии здоровья народного артиста Анвара Гасанова

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространило информацию о состоянии здоровья народного артиста Азербайджана Анвара Гасанова.

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространило информацию о состоянии здоровья народного артиста Азербайджана Анвара Гасанова.

Как передает Report , в ведомстве сообщили, что артист помещен в стационар медцентра "Хазар" с диагнозом "бронхопневмония".

"Были проведены все возможные обследования и народный артист был взят под медицинский контроль. В целях определения очередного курса обследований в медицинском учреждении "Ени клиника" планируется проведение компьютерной томографии грудной клетки. Для перевода А.Гасанова в одну из частных больниц у него был взят тест на COVID-19, по результатам которого будет принято соответствующее решение. Следует отметить, что народный артист уже много лет страдает сахарным диабетом. Новость о внутреннем кровотечении у А.Гасанова, распространяемая в социальной сети, не соответствует действительности", - добавили в TƏBİB.