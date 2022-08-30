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TƏBİB распространил информацию о состоянии здоровья народного артиста Анвара Гасанова

TƏBİB распространил информацию о состоянии здоровья народного артиста Анвара Гасанова Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространило информацию о состоянии здоровья народного артиста Азербайджана Анвара Гасанова.
Искусство
30 августа 2022 г. 23:12
TƏBİB распространил информацию о состоянии здоровья народного артиста Анвара Гасанова

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) распространило информацию о состоянии здоровья народного артиста Азербайджана Анвара Гасанова.

Как передает Report, в ведомстве сообщили, что артист помещен в стационар медцентра "Хазар" с диагнозом "бронхопневмония".

"Были проведены все возможные обследования и народный артист был взят под медицинский контроль. В целях определения очередного курса обследований в медицинском учреждении "Ени клиника" планируется проведение компьютерной томографии грудной клетки. Для перевода А.Гасанова в одну из частных больниц у него был взят тест на COVID-19, по результатам которого будет принято соответствующее решение. Следует отметить, что народный артист уже много лет страдает сахарным диабетом. Новость о внутреннем кровотечении у А.Гасанова, распространяемая в социальной сети, не соответствует действительности", - добавили в TƏBİB.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB Xalq artisti Ənvər Həsənovun səhhəti ilə bağlı məlumat yayıb

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