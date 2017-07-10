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    Театральный сезон в Аздраме завершился

    Спектакль повествует об исторических событиях в Шуше в XVIII веке, общественно-политической жизни правителя Ибрагим хана

    Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр завершил сезон спектаклем "Гарабахнаме", подготовленным по пьесе народного писателя Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь". 

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, режиссер-постановщик спектакля - народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик - Исмаил Мамедов. 

    В ролях - народные артисты Фирангиз Муталлимова, Рафик Азимов, Саида Гулиева, Гаджи Исмаилов, Рамиз Мелик, Рамиз Новруз, заслуженные артисты Кязым Абдуллаев, Эльхан Гулиев, Аждар Гамидов и пр. 

    Музыкальный оформитель - Гамид Кязымзаде, художник по костюмам - Айгюн Махмудова, художник по свету - Рафаэль Гасанов. 

    Спектакль повествует об исторических событиях в центре Карабахского ханства - Шуше в XVIII веке, общественно-политической жизни правителя Ибрагим хана, его семейной жизни и быте. 

    Ибрагим хан, который старается добиться политических связей и дружественных отношений с Россией и Ираном, становится жертвой армянской провокации. 

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