Театральный сезон в Аздраме завершился

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр завершил сезон спектаклем "Гарабахнаме", подготовленным по пьесе народного писателя Ильяса Эфендиева "Правитель и его дочь".

Как сообщили Report в пресс-службе театра, режиссер-постановщик спектакля - народный артист Марахим Фарзалибеков, художник-постановщик - Исмаил Мамедов.

В ролях - народные артисты Фирангиз Муталлимова, Рафик Азимов, Саида Гулиева, Гаджи Исмаилов, Рамиз Мелик, Рамиз Новруз, заслуженные артисты Кязым Абдуллаев, Эльхан Гулиев, Аждар Гамидов и пр.

Музыкальный оформитель - Гамид Кязымзаде, художник по костюмам - Айгюн Махмудова, художник по свету - Рафаэль Гасанов.

Спектакль повествует об исторических событиях в центре Карабахского ханства - Шуше в XVIII веке, общественно-политической жизни правителя Ибрагим хана, его семейной жизни и быте.

Ибрагим хан, который старается добиться политических связей и дружественных отношений с Россией и Ираном, становится жертвой армянской провокации.