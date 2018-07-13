Театр Юного Зрителя завершит сезон спектаклем “Лейли и Меджнун“

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ 90-й театральный сезон ТЮЗ завершит спектаклем “Лейли и Меджнун“.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, 15 июля в 14:00 юным театралам покажут “Чипполино”, а в 19:00 порадуют спектаклем “Лейли и Меджнун” по одноименной поэме М.Физули.

Режиссер-постановщик – Заслуженный артист Азербайджана Ниджат Кязымов, художник-постановщик – Заслуженный артист Эльнур Ахундов, музыкальное оформление – Гамид Кязымзаде, постановщик трюков – Иса Асадов, режиссер – Мушфиг Алиев, ассистент режиссера – Гюнай Гасымова.