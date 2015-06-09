Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Театр юного зрителя завершил подготовку к I Европейским играм. Как сообщает Report, пресс-служба театра сделала заявление о спектаклях, которые будут представлены во время игр.

Так, для удобства туристов спектакли в репертуаре театра будут переведены на английский язык на специальном устройстве на сцене посредством титров. Уже составлен репертуар на июнь текущего года. В него включены произведения азербайджанских и мировых классиков, а также современных писателей.

Как сообщили в театре, гостям наряду с известными произведениями мировой драматургии будут представлены и произведения азербайджанских драматургов - "Месье Жордан и дервиш Масталишах" М.Ф.Ахундова, "Пери Джаду" А.Агвердиева, "Шейх Санан" Г.Джавида и т.д.