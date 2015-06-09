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    Театр юного зрителя завершил подготовку к I Европейским играм

    В театре сделали заявление о спектаклях, которые будут представлены

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Театр юного зрителя завершил подготовку к I Европейским играм. Как сообщает Report, пресс-служба театра сделала заявление о спектаклях, которые будут представлены во время игр. 

    Так, для удобства туристов спектакли в репертуаре театра будут переведены на английский язык на специальном устройстве на сцене посредством титров. Уже составлен репертуар на июнь текущего года. В него включены произведения азербайджанских и мировых классиков, а также современных писателей. 

    Как сообщили в театре, гостям наряду с известными произведениями мировой драматургии будут представлены и произведения азербайджанских драматургов - "Месье Жордан и дервиш Масталишах" М.Ф.Ахундова, "Пери Джаду" А.Агвердиева, "Шейх Санан" Г.Джавида и т.д.                                                

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