Театр юного зрителя завершил 89-й сезон

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном театре юного зрителя представлен последний спектакль 89-го сезона.

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

Режиссер-постановщик посвященного памяти выпускника факультета "скульптуры" Азербайджанской государственной академии художеств Самира Качаева спектакля по мотивам произведения Я.Абрамова и Л.Бейим "Мальчик-мечтатель" ("Xəyalpərvər oğlan") - народный артист Вагиф Асадов, художник-постановщик - Эльшан Сарханоглу, режиссер - Гюльнар Гаджиева, музыкальный оформитель - Рамиг Насиров, постановщик танцев - Элла Гаджиева, ассистент режиссера - Севда Гаджишамиева, исполнительница песен - Чинара Меликзаде.

В главных ролях в одночастной психологической драме - заслуженные артисты Лейла Велиева, Эльшан Рустамов, Расим Джафаров, актеры Эльнур Керимов, Бахрам Гасанов, Гюнель Мамедова, Асия Атакишиева, Земфира Абдулсамедова, Манаф Дадашов, Рамиль Мамедов, Эшгин Гулиев и другие.

Этим театр завершил свой 89-й сезон. В 90-й юбилейный сезон ТЮЗ продолжит радовать своих зрителей новыми премьерами, проектами и мероприятиями.