Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр юного зрителя примет участие на международном фестивале.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, в российском городе Нижневартовск пройдет V Международный театральный фестиваль "Северные встречи".

На фестивале нашу страну представит Азербайджанский государственный театр юного зрителя. На мероприятии, которое продлится с 25-го по 28-ое октября, заслуженный артист Шовги Гусейнов выступит 27 октября с моноспектаклем Патрика Зюскинда "Контрабас".

Отметим, что на фестивале примут участие российский, молдавский, итальянский и другие театры из различных стран.

До сих пор спектакль "Контрабас" удостаивался наград на международных театральных фестивалях в Иране, Турции, Молдове, России и Украине.