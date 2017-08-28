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    Театр юного зрителя примет участие на международном фестивале

    Здесь примут участие российский, молдавский, итальянский и другие театры из различных стран

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр юного зрителя примет участие на международном фестивале.

    Как сообщили Report в пресс-службе театра, в российском городе Нижневартовск пройдет V Международный театральный фестиваль "Северные встречи".

    На фестивале нашу страну представит Азербайджанский государственный театр юного зрителя. На мероприятии, которое продлится с 25-го по 28-ое октября, заслуженный артист Шовги Гусейнов выступит 27 октября с моноспектаклем Патрика Зюскинда "Контрабас".

    Отметим, что на фестивале примут участие российский, молдавский, итальянский и другие театры из различных стран.

    До сих пор спектакль "Контрабас" удостаивался наград на международных театральных фестивалях в Иране, Турции, Молдове, России и Украине. 

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