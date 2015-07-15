Театр юного зрителя откроет новый сезон в середине сентября

15 июля, 2015 12:12

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр юного зрителя откроет новый сезон 18 сентября. Как сообщает Report, новый сезон откроется спектаклем А.Хагвердиева "Письма из ада". Спектакль поставит художественный руководитель национального драматического театра республики Калмыкия, заслуженный деятель искусства России и почетный работник культуры Азербайджана Борис Манджиев. Художником-постановщиком спектакля является Эльхан Сарханоглы, композитор - Васиф Гусейнли, постановка танцев - Вюсал Мехралиев, ассистент режиссера - Сона Мустафаева. Роли в спектакле исполняют заслуженные артисты Лейли Велиева, Гурбан Исмаилов, Шовги Гусейнов, актеры Манаф Дадашов, Эльнур Керимов, Эльшан Чарханлы, Адалят Абдулсамед, Земфира Абдулсамедова, Халида Шарифова, Сабина Мамедова, Вюсал Мехралиев, Ильхам Асадов, Эльшан Гаджибабаев, Эльдар Иманов, Вахид Оруджоглу, Анар Шафиев.