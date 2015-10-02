Театр юного зрителя готовит новый спектакль для детей

2 октября, 2015 15:18

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Главный режиссер Театра юного зрителя, заслуженный деятель искусств Азербайджана и Калмыкии Бахрам Османов готовит новый детский спектакль. Как сообщил Report Б.Османов, ведутся последние репетиции спектакля "Жили-были". Автором произведения является Аждар Ол, режиссер - Эльшан Сарханоглу, композитор - Марьям Алибейли. Роли исполняют - Вахид Оруджоглу, Рамиль Мамедов, Ирада Рашидова, Сабина Мамедова, Зумруд Гулиева и др. По словам режиссера, спектакль будет показан на днях: "Это мой подарок детям".