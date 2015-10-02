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    Театр юного зрителя готовит новый спектакль для детей

    Идут последние репетиции спектакля Жили-были

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Главный режиссер Театра юного зрителя, заслуженный деятель искусств Азербайджана и Калмыкии Бахрам Османов готовит новый детский спектакль.

    Как сообщил Report Б.Османов, ведутся последние репетиции спектакля "Жили-были".

    Автором произведения является Аждар Ол, режиссер - Эльшан Сарханоглу, композитор - Марьям Алибейли. Роли исполняют - Вахид Оруджоглу, Рамиль Мамедов, Ирада Рашидова, Сабина Мамедова, Зумруд Гулиева и др.

    По словам режиссера, спектакль будет показан на днях: "Это мой подарок детям".

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