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    Театр YUĞ приступил к деятельности в новом помещении

    Заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев встретился с коллективом театра

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель министра культуры и туризма Адалят Велиев провел собрание в Азербайджанском государственном кукольном театре при участии коллектива Государственного театра YUĞ и руководящих работников кукольного театра. 

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства. 

    Согласно информации, решением Кабинета министров №358 от 11.11.2015 года было начато строительство дороги, здание Азербайджанского государственного театра попало в список зданий, подлежащих сносу. По этой причине 1 февраля 2016 года театр был размещен в Азербайджанском государственном кукольном театре. Спектакли будут демонстрироваться на главной и малой сценах театра. 

    Во время собрания замминистра А.Велиев ответил на вопросы творческого коллектива. 

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