Театр YUG: Наш коллектив намерен преодолеть все трудности

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Коллектив Азербайджанского государственного театра YUG намерен продолжить творческий путь в здании Азербайджанского государственного кукольного театра".

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

В информации отмечается, что в новом здании театр будет работать в полную силу: "В соответствии с Генпланом Баку, на территории Ясамальского района производится снос некоторых зданий и ведутся ремонтные работы. В соответствии с планом реконструкции, предусматривается также снос здания Азербайджанского государственного театра YUG (ул.М.Мухтарова, 83). Покинуть здание, где мы действовали на протяжении более 10-ти лет, будет не так уж и легко. Однако, наш коллектив намерен преодолеть все трудности", - заявили в пресс-службе.

Отметим, что сегодня в 19:00 в нынешнем здании Государственного театра YUG в последний раз состоится показ спектакля "Boy".

В спектакле задействованы заслуженные артисты Мамед Сафа, Ягут Пашазаде, актеры Тарана Оджагвердиева, Амид Гасымов, Эльгюн Гамидов, Вугар Гаджиев и Кенуль Джафарзаде.

С 1 февраля Театр YUG продолжит деятельность в здании Азербайджанского государственного кукольного театра.