Театр YUĞ: Мы продолжаем играть на родной сцене

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "Мы продолжаем играть на родной сцене государственного театра YUĞ. Сегодня в театре состоится очередной показ спектакля "Неизвестный Ахундзаде"".

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба театра.

Согласно информации, новый спектакль, поставленный в Азербайджанском государственном театре YUĞ по случаю 200-летнего юбилея М.Ф.Ахундзаде, освещает различные, скрытые аспекты наследия великого просветителя.

Режиссером-постановщиком спектакля является Гюмрах Омар, художником-постановщиком - заслуженный художник Рашид Шериф, художником по костюмам - Умай Гасанова, музыкальное оформление принадлежит Рамигу Мехди, ассистенты режиссера - Эр Тогрул и Айтен Мамедова.

Роли исполняют заслуженные артисты Фархад Исрафилов, Мамед Сафа, Сонаханым Микаилова, Гюльзар Гурбанова, Видади Гасанов, Ягут Пашазаде, актеры - Зумруд Бахтияр, Зартадж Гулиева, Хикмет Рагимов и Эмиль Меликов.