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    Театр YUĞ: Мы продолжаем играть на родной сцене

    Сегодня в театре состоится очередной показ спектакля Неизвестный Ахундзаде

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ "Мы продолжаем играть на родной сцене государственного театра YUĞ. Сегодня в театре состоится очередной показ спектакля "Неизвестный Ахундзаде"".

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба театра. 

    Согласно информации, новый спектакль, поставленный в Азербайджанском государственном театре YUĞ  по случаю 200-летнего юбилея М.Ф.Ахундзаде, освещает различные, скрытые аспекты наследия великого просветителя. 

    Режиссером-постановщиком спектакля является Гюмрах Омар, художником-постановщиком - заслуженный художник Рашид Шериф, художником по костюмам - Умай Гасанова, музыкальное оформление принадлежит Рамигу Мехди, ассистенты режиссера - Эр Тогрул и Айтен Мамедова. 

    Роли исполняют заслуженные артисты Фархад Исрафилов, Мамед Сафа, Сонаханым Микаилова, Гюльзар Гурбанова, Видади Гасанов, Ягут Пашазаде, актеры - Зумруд Бахтияр, Зартадж Гулиева, Хикмет Рагимов и Эмиль Меликов.

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