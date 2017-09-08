Театр YUĞ готовится к открытию нового сезона - РЕПЕРТУАР

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский государственный театр YUĞ готовится к открытию 29-го сезона.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, откроет сезон коллектив театра 20 сентября постановкой "Не забывай мой голос" на основе пьесы К. Абдуллы "Bir, iki, bizimki".

Режиссер-постановщик представления - главный режиссер Гюмрах Омар, художник-постановщик – главный художник театра, заслуженный художник Рашид Шериф, музыкальное сопровождение - Амид Гасымов. В постановке задействованы заслуженные артисты МамедСафа и Гюльзар Гурбанова, актеры Амид Гасымов и Ляман Новрузова.

Начнется представление в 19:00

В сентябре в театре продемонстрируют постановки "Медея.Секвенция 01", "Рост", "Метаморфоза" и "Последний".

Также в данном сезоне планируется представить зрителям "Птичий язык" Тараны Вахид, "Три дня полковника" Гана Туралы, представление на основе произведений Ибсена "Паника". Премьеры назначены на октябрь.

Представляем репертуар театра на сентябрь:

20.09.17 – “Не забывай мой голос” (К. Абдулла)

21.09.17 – “Рост” (T. Энгин)

26.09.17 – “Метаморфоза” (С. Хагвердиева)

27.09.17 – “Последний” (Парвин)

28.09.17 – “Медея. Секвенция 01” (В. Клим).