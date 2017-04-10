Театр Северной Осетии побывал на гастролях в Баку

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ Успешно прошли гастроли в нашу страну Владикавказского театра юного зрителя (Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания).

Как сообщили Report в пресс-службе театра, гастроли, состоявшиеся в соответствии с пунктами контракта о взаимном творчестве, продлились с 7-го по 9-ое апреля.

В течение трех дней северо-осетинский театр представил спектакль О.Розум "Жили-были" по мотивам сказки "Потеха для смеха".

Режиссер-постановщик спектакля – Амзор Бараков, художник-постановщик - Светлана Ситохова, хореограф - Валерий Суанов, музыкальные оформители - Габрэил Габараев, Диана Царукаева.

Роли исполнили – Марат Дзгоев, Ирина Бесолова, Залина Джигкаева, Ацамаз Васильев.

За прошедшие успешные гастроли директор Театра юного зрителя Мубариз Гамидов вручил гостям диплом Азербайджанского национального центра ASSİTEJ (Азербайджанского государственного театра юного зрителя).

Выступив, режиссер-постановщик Владикавказского театра юного зрителя Амзор Бараков выразил признательность руководству Азербайджанского государственного театра юного зрителя и всем зрителям.