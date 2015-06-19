 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Театр пантомимы представил зрителям "Гамлета" в новой постановке

    Премьерный показ новой постановки продлится в течение месяца

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ В Азербайджанском Государственном театре пантомимы прошла премьера нового спектакля.

    Как сообщает Report, театр, который радовал зрителей показом пантомимы, на этот раз несколько отошел от своих традиций и представил зрительской аудитории традегию Шекспира "Гамлет".

    Автором новой постановки спектакля является главный режиссер театра, народный артист республики Бахтияр Ханызаде.

    Роль Гамлета сыграли Азер Ахшам и Али Ализаде. В других ролях в спектакле задействованы директор театра, заслуженный артист Эльман Рафиев. Сабина Гаджиева, Нурлан Рустамов, Солмаз Бадалова, Бахруз Ахмедли. Премьерный показ новой постановки продлится в течение месяца. Основной причиной этого является вместительность театра пантомимы.

    Отметим что, режиссером постановщиком и режиссерем по сценической пластике, а также художником, музыкальным оформителем и постановщиком боевых сцен также является Бахтияр Ханызаде. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi