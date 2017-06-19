Театр оперы и балета завершит сезон гала-концертом

Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Театр оперы и балета 21 июня завершит 108-й сезон.

Как сообщили Report в пресс-службе театра, в тот же день состоится гала-концерт балетной труппы театра.

На концерте в исполнении ведущих солистов труппы и молодых артистов балета будут показаны балетные номера на основе музыкальных произведений П. Чайковского, Н. Римского-Корсакова, Ш-К. Сен-Санса, Л. Минкуса, М. Равеля, Ф. Шопена, Ц. Пуни, Э. Хельстеда и других композиторов.

На гала-концерте симфоническим оркестром будет дирижировать народный артист, профессор Ялчин Адыгезалов.