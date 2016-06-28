​Театр оперы и балета примет участие на международном фестивале в Германии

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ 29 июня Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета завершит 107-ой театральный сезон.

Как сообщили Report в театре, в связи с подготовкой к новому сезону с июля творческие коллективы возобновят репетиции.

Отмечается, что театральный сезон будет закрыт балетами Гара Гараева "Дон Кихот" и "Лейли и Меджнун".

Согласно информации, Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета примет участие на IX международном фестивале Гут-Иммлинг в Германии. Гастроли, организованные при поддержке министерства культуры и туризма, продлятся с 1-го по 9-ое августа.

Азербайджанский оркестр в составе 60-ти музыкантов выступит на предстоящем 7 августа главном мероприятии фестиваля - финальном концерте Гранд, где прозвучат как произведения мировых классиков, так и азербайджанских композиторов - Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Фикрета Амирова, Ниязи и Полада Бюльбюль оглу.

Оркестром будут управлять - музыкальный руководитель и дирижер фестиваля Гут-Иммлинг Корнелия фон Керссенброк, народный артист Азербайджана, профессор Джаваншир Джафаров, лауреат международного конкурса дирижеров Эйюб Гулиев и молодой дирижер Муртуза Мамедов.