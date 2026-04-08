Театр оперы и балета ответил на критику: Готовы и далее сотрудничать с Абдуллаевым и Адыгезаловым

Академический театр оперы и балета ответил на критику ряда сотрудников, заявив, что решения по кадрам принимаются в рамках законодательства и с учетом профессиональных критериев.

В ответ на запрос Report в театре сообщили, что кадровые решения обусловлены особенностями трудовых отношений и организационной необходимостью.

В частности, контракт с народным артистом Авазом Абдуллаевым был расторгнут из-за его постоянного проживания в Германии, однако сотрудничество с ним планируется продолжить на проектной основе. В театре подчеркнули, что народный артист успешно представляет страну в Национальном театре Мангейма (Nationaltheater Mannheim – Германия).

Также отмечается, что с народным артистом Ялчыном Адыгезаловым трудовой договор был расторгнут по взаимному согласию после его назначения художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра имени Ниязи. При этом взаимодействие с ним также будет продолжено в формате отдельных проектов.

Отдельно в театре прокомментировали ситуацию с солистом Атешом Гараевым, указав на нарушения трудовой дисциплины. В пресс-службе заявили, что ему оказывалась поддержка, в том числе для участия в международных проектах. Однако в декабре 2025 года он присутствовал на работе лишь 4 дня из 25, в январе 2026 года не выходил на работу вовсе, а в феврале - 11 дней из 24, в связи с чем к нему были применены дисциплинарные меры и произведены удержания из заработной платы.

В театре также прокомментировали заявления касательно гастролей в Омане, где коллектив выступил в Королевском оперном театре Маската с оперой Джакомо Пуччини "Тоска".

"Расходы на перелет, проживание и питание покрывала принимающая сторона, поэтому дополнительные командировочные не предусматривались. Гонорары же были выплачены в установленный срок - в течение 60 рабочих дней", - подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, в учреждении сообщили о проводимых реформах, направленных на укрепление трудовой дисциплины. "При этом творческая деятельность продолжается. В числе последних проектов - новые и восстановленные постановки, гастроли по регионам и участие в международных программах. Также обновляется материально-техническая база театра", - сообщили в пресс-службе.

В театре заявили, что его деятельность остается прозрачной, а оценки должны основываться на официальной информации и результатах работы. Отдельные критические высказывания названы субъективными.

Отметим, что ранее ряд сотрудников театра выступили с обвинениями в адрес директора, народного артиста Юсифа Эйвазова.