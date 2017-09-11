Театр оперы и балета откроет сезон спектаклем "Лейли и Меджнун"

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Театр оперы и балета откроет 109-й сезон 19 сентября оперой Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун".

Об этом Report сообщили в пресс-службе театра.

В спектакле задействованы народный артист Мансум Ибрагимов (Меджнун) и молодая солистка Арзу Алиева (Лейли), заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (Нофель), Тайяр Байрамов (Ибн Салам), Сабир Алиев (Шейх) и другие. Дирижер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

А 24 сентября в рамках IX Международного музыкального фестиваля имени У.Гаджибейли состоится показ балета Г.Гараева "Семь красавиц".

В балете выступят Анар Меликов (Бахрам шах), заслуженная артистка Нигяр Ибрагимова (Прекраснейшая), Самира Мамедова (Китайская красавица), Фаиля Болгарова (хорезмская красавица) и другие.

Дирижер – народный артист, профессор Джаваншир Джафаров.