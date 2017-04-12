Театр "Ковчег" из Санкт-Петербурга собирается на гастроли в Баку

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов встретился с руководителем международных проектов АНО "Театральная компания Ковчег" (Санкт-Петербург) Ольгой Лучицкой и актером Азербайджанского государственного Театра юного зрителя Эшкином Кулиевым, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу РИКЦ.

Ольга Лучицкая прибыла в Баку для ведения переговоров по организации в октябре 2017 года гастролей своего театра со спектаклем "Последний срок" по повести Валентина Распутина. В главных ролях предполагается выступление народной артистки России Галины Карелиной и народной артистки России Ирины Соколовой.

Показ спектакля приурочен к 80-летию писателя, которое отмечается в этом году. Спектакль пройдет на сцене Азербайджанского государственного Русского драматического театра.

Кроме того, в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоится поэтический вечер с участием азербайджанских и российских поэтов и почитателей поэзии.