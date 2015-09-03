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    Театр имени Товстоногова отправится на гастроли в Баку

    Труппа БДТ выступит на сцене Русского драматического театра

    Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге отправится на гастроли в Баку. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, в декабре труппа БДТ выступит на сцене Русского драматического театра в Баку. 

    Как сообщили в театре, в открывающемся 98-м сезоне театр планирует представить зрителям ряд новых постановок и отправится на гастроли со спектаклями "Когда я снова стану маленьким", "Пьяные" и "Дядюшкин сон".

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