Театр имени Товстоногова отправится на гастроли в Баку

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ Большой драматический театр (БДТ) имени Георгия Товстоногова в Санкт-Петербурге отправится на гастроли в Баку.

Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, в декабре труппа БДТ выступит на сцене Русского драматического театра в Баку.

Как сообщили в театре, в открывающемся 98-м сезоне театр планирует представить зрителям ряд новых постановок и отправится на гастроли со спектаклями "Когда я снова стану маленьким", "Пьяные" и "Дядюшкин сон".