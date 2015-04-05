 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Театр "Астана Балет" начинает международные гастроли с выступления в Баку

    Надеемся, что и славный город Баку высоко оценит оригинальную хореографию

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Театр "Астана Балет" начинает международный гастрольный тур, и первый город, который посетит коллектив – Баку.

    Как передает Report со ссылкой на Казинформ, в столице Азербайджана 8 апреля артисты театра представят концертную программу "Восточная рапсодия", которая уже полюбилась казахстанскому зрителю.

    "Надеемся, что и славный город Баку высоко оценит оригинальную хореографию и непревзойденный восточный колорит жемчужины репертуара Театра "Астана Балет", - говорится в сообщении театра.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi