"Такси 5" с азербайджанским дубляжом за 2 дня до мировой премьеры в CinemaPlus - ВИДЕО

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "Gənclik Mall", 17 апреля в 19:40 пройдет показ фильма "Такси 5" производства Франции за 2 дня до мировой премьеры с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2018 году.

Как сообщает Report, на мероприятии будут присутствовать актеры, которые принимали участие в дубляже данного фильма.

Фильм озвучили Алихан Раджабов, Вюсал Муртузалиев, Кямаля Пириева, Мехин Гумбатова, Зюмрюд Бадалова, Вюсал Гаджигедир, Кямран Агабалаев, Саид Низами, Ровшан Мамедли, Вугар Гусейнов, Хатаи Али, Вюсал Мустафаев и Мушфиг Мирзоев.

Главный редактор дубляжа - Хатаи Али, режиссер - Ровшан Мамедли, звукорежиссер - Азад Велиев, звукооператор - Орхан Гасанли, переводчик - Гамар Афшани, пост-продакшн супервайзер - Вюгар Исламзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Режиссером является Франк Гастамбид. Главные роли исполняют Сальваторе Эспозито, Франк Гастамбид и Сабрина Уазани.

По сюжету фильма, переведенный в полицейский участок города Марселя офицер назначается ответственным за поимку банды итальянских грабителей на мощных автомобилях Ferrari. А на помощь ему придет старшая племянница Даниэля, ужасный водитель на легендарном белом такси.