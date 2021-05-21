Таира Салахова похоронят в Баку

Айдан Салахова: "Он ушёл сегодня ночью от воспаления лёгких"

Скончавшегося в Германии на 93-ем году жизни выдающегося азербайджанского художника Таира Салахова похоронят в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила дочь художника Айдан Салахова.

"Он ушёл сегодня ночью от воспаления лёгких", - сообщила она.

По ее словам, Т. Салахова похоронят в Баку, дата станет известна позже, сейчас идут переговоры с посольством.

Народный художник Азербайджана и России, вице-президент Российской академии художеств, действительный член Европейской академии наук и искусств, лауреат Государственной премии Таир Салахов родился 29 ноября 1928 года в городе Баку.

Т.Салахов был председателем Союза художников Азербайджана, депутатом Верховного совета Республики, в 1973 году избран первым секретарем Союза художников СССР, в 1997 году избран вице-президентом Российской академии художеств.

Видное место в творчестве художника занимает цикл произведений о нефтяниках Азербайджана. Произведения Салахова представлены в крупнейших музеях России, Азербайджана, Украины, и других государствах бывшего СССР, хранятся во многих музейных и частных собраниях мира.