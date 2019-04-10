Таир Салахов: Горжусь, что балет "Тысяча и одна ночь" почти 10 лет в репертуаре Кремлевского театра

"Я очень горд, что балет "Тысяча и одна ночь" уже на протяжении почти 10 лет в репертуаре Кремлевского театрального балета".

Об этом Report заявил народный художник СССР, России и Азербайджана Таир Салахов, создавший для спектакля уникальные декорации.

Гастроли театра "Кремлевский балет в Баку приурочены к 90-летию художника.

"Его постановщик, художественный руководитель Андрей Петров - замечательный балетмейстер. Десять лет назад он попросил меня помочь ему с созданием этого балета и я с радость согласился",- сказал Т. Салахов.

Он также отметил, что отдельную радость вызывает, что балет покажут на сцене концертного зала им. Гейдара Алиева.

"В стенах этого зала звучали известные азербайджанские музыканты и это очень гордо ставить наш балет на его сцене",- отметил Т. Салахов.

Он также подчеркнул, что творческий союз людей искусства значит многое для культуры как Азербайджана, так и России.