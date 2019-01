Сыгравший в "Терминаторе" актер скончался

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Известный своими ролями в фильмах "Терминатор" и "Гремлин" актер Дик Миллер скончался.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, он умер в Калифорнии на 90-м году жизни.

Актер сыграл в 175 фильмах.

Дик Миллер также сыграл главные роли в фильмах Explorers, Piranha, The Howling, A Bucket of Blood, The Little Shop of Horrors, Chopping Mall, Night of the Creeps, The Terminator, The Burbs and Small Soldiers.