​Свой 101-й день рождения народный артист СССР отметит на сцене

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Свой 101-й день рождения народный артист СССР, один из лучших российских актеров Владимир Зельдин отметит на сцене.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, 10 февраля, после перенесенной операции, актер вновь выступит на сцене родного театра в спектакле "Танец с учителем".

В России В.Зельдина называют человеком-легендой. В.Зельдин, отдавший театру 71 год жизни, попал в Книгу рекордов Гиннеса как актер, выходящий на сцену в возрасте 100 лет. Прошедшее в 2015 году мероприятие по случаю 100-летия актера длилось 5 часов.

Напомним, что В.Зельдин родился 10 февраля 1915 года (по некоторым источникам 28 января) в семье музыканта. За творческую деятельность народный артист СССР выступал не только в театре, он также снимался в многочисленных художественных и телевизионных фильмах.