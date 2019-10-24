Студенты Бакинской высшей школы нефти исполнили оперетту "Не та, так эта" - ВИДЕО

Студенты Бакинской высшей школы нефти (БВШН) исполнили оперетту "Не та, так эта" великого композитора Узеира Гаджибейли на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Как сообщили Report в Государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR, на церемонии презентации оперетты присутствовали президент SOCAR, депутат Милли Меджлиса Ровнаг Абдуллаев, вице-президенты SOCAR, руководители предприятий SOCAR, руководство БВШН, общественно-политические деятели, а также преподаватели Бакинской высшей школы нефти, студенты БВШН и их родители.

Режиссером-постановщиком музыкальной комедии является заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, художественным руководителем – педагог Бакинской высшей школы нефти, доктор философских наук в области искусства Кямаля Мехтиева, концертмейстером - заслуженный педагог Зульфия Садыгова.

Выступая с речью на церемонии, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов сказал, что музыкальная комедия посвящена 70-летию первой в мире нефтяной платформы на суше – легендарного месторождения "Нефтяные Камни".Он пожелал творческому коллективу и студентам, которые исполняют роли в оперетте, успехов в этой ответственной работе. Ректор отметил, что в спектакле выступают как местные, так и иностранные студенты Бакинской высшей школы нефти.

"Бакинская высшая школа нефти не только готовит высококвалифицированных инженеров по нефти и газу, а пытается также воспитать достойных граждан для Азербайджана. Мы стремимся сделать наших студентов активными участниками социально-культурной жизни страны.С этой точки зрения, оперетта "Не та, так эта" также оставит особый след в их жизни. Произведение, написанное великим композитором Узеиром Гаджибейли в жанре музыкальной комедии,состоит из четырех частей и включает в себя Азербайджанскую народную музыку – мугам и газели средневекового азербайджанского поэта Физули.

Богатство композиции, естественно, возлагает большую ответственность на наших студентов. Но я надеюсь, что они смогут справиться с этой обязанностью", - добавил ректор.

Главные роли в спектакле исполняют студенты БВШН Мурад Сулейманлы (Рустам Бей), Махира Асадзаде (Гульназ), Санан Хасанзаде (Сарвар), Назпари Исфандиярзаде (Сенам), Джавид Меджидов (Мешади Ибад), Асад Асадлы (Хасангулу Бей), Орхан Саидов (Рза Бей), Фаик Гаджибалаев (Хасан Бей), Камил Нагизаде (Гочу Аскер), Агагардаш Джамалов (Хамбал), Кенан Садыгов (Мешади Газанфар), Агшин Фаталиев (Балоглан).

В массовых сценах и танцах учувствуют Джавид Мамедли, Рамиль Амирли, Рашид Аббасов, Абдул Багиров, Зия Юсифов, Джахан Гараева, Саида Садиева, Садая Омарова, Зарифа Абдулова, Ляман Гасанли, Нариман Тагизаде, Ислам Темавов, Угур Пашаев, Назрин Гадирли, Вахид Исмаилзаде, Аджуа Чуквумелам Адедайо, Эзума Эзине Джессика, Самуэль Дум Але Биригбо, Эканем Умох Фрайди.

Искусные выступления студентов были встречены зрительским аншлагом.