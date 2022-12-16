О нас

Строительство двух башен Саграда Фамилия завершили спустя 140 лет

Строительство двух башен Саграда Фамилия завершили спустя 140 лет Две башни Искупительного храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне, спроектированного Антонио Гауди, были достроены спустя 140 лет с начала строительства.
Искусство
16 декабря 2022 г. 04:23
Строительство двух башен Саграда Фамилия завершили спустя 140 лет

Две башни Искупительного храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне, спроектированного Антонио Гауди, были достроены спустя 140 лет с начала строительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на официальном сайте собора.

Башни увенчаны крылатыми фигурами быка и льва, которые согласно христианской традиции символизируют святых евангелистов Луку и Марка. В честь окончания строительства и приближающегося Рождества с 17 декабря по 8 января на башнях будет включена праздничная подсветка. В декабре прошлого года строители закончили башню Девы Марии, которую также будут подсвечивать.

Храм Святого Семейства является одной из главных достопримечательностей каталонской столицы. Его строительство начали в 1882 году по проекту архитектора Франсиско дель Вильяра, однако затем место главного архитектора занял Антонио Гауди (1852-1926). По его решению проект храма был серьезно пересмотрен.

Части базилики, построенные при жизни Гауди, внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время собор еще не достроен. Работы ведутся исключительно на частные пожертвования.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
Байден официально пригласил Африканский союз присоединиться к G20
15 декабря 2022 г. 22:09
Кадры с места подрыва на мине в Кяльбаджаре восьми человек
ФотоКадры с места подрыва на мине в Кяльбаджаре восьми человек
15 декабря 2022 г. 16:46
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
Стали известны имена гражданских лиц и военных, подорвавшихся на минах в Кяльбаджаре
15 декабря 2022 г. 13:16
Обсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей
ФотоОбсуждены вопросы военного сотрудничества Азербайджана с Кореей
15 декабря 2022 г. 13:13
Стали известны подробности тяжелого ДТП в Сиязанском районе 
ФотоСтали известны подробности тяжелого ДТП в Сиязанском районе 
15 декабря 2022 г. 12:14
Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд
Армяне обстреляли Кяльбаджар, Лачын и Ходжавенд
15 декабря 2022 г. 10:28
Подписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
ФотоПодписаны документы между Азербайджаном, Турцией и Туркменистаном
14 декабря 2022 г. 15:32
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
Ильхам Алиев встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом
14 декабря 2022 г. 15:03
Врач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
ФотоВрач: Не наблюдается серьезных проблем со здоровьем участников акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди
14 декабря 2022 г. 11:47
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
Объявлены даты выпускных и вступительных экзаменов в следующем году
14 декабря 2022 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi