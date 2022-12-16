Строительство двух башен Саграда Фамилия завершили спустя 140 лет

Две башни Искупительного храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне, спроектированного Антонио Гауди, были достроены спустя 140 лет с начала строительства.

Две башни Искупительного храма Святого Семейства (Саграда Фамилия) в Барселоне, спроектированного Антонио Гауди, были достроены спустя 140 лет с начала строительства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на официальном сайте собора.

Башни увенчаны крылатыми фигурами быка и льва, которые согласно христианской традиции символизируют святых евангелистов Луку и Марка. В честь окончания строительства и приближающегося Рождества с 17 декабря по 8 января на башнях будет включена праздничная подсветка. В декабре прошлого года строители закончили башню Девы Марии, которую также будут подсвечивать.

Храм Святого Семейства является одной из главных достопримечательностей каталонской столицы. Его строительство начали в 1882 году по проекту архитектора Франсиско дель Вильяра, однако затем место главного архитектора занял Антонио Гауди (1852-1926). По его решению проект храма был серьезно пересмотрен.

Части базилики, построенные при жизни Гауди, внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время собор еще не достроен. Работы ведутся исключительно на частные пожертвования.