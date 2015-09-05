Строители в Израиле повредили саркофаг II века нашей эры, пытаясь его перепрятать

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Строители в Израиле повредили каменный саркофаг II века нашей эры, пытаясь его перепрятать, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации израильского телевидения, речь идет об одной из самых интересных археологических находок подобного рода, когда-либо сделанных в Израиле.

Саркофаг, которому 1,8 тыс. лет, был обнаружен во время работ по строительству района вилл в городе Ашкелон на юге Израиля. Древняя гробница сделана из известняка, весит около двух тонн, а в длину достигает 2,5 м.

Саркофаг получил сильные повреждения в ходе его извлечения из земли рабочими при помощи обычной строительной техники - экскаватора. Рабочие ударили резное каменное сооружение ковшом экскаватора и нанесли ему непоправимый ущерб. Как сообщают израильские СМИ, прораб решил не оповещать о находке Управление древностей Израиля, так как раскопки на месте обнаружения артефакта существенно отодвинули бы сроки сдачи объекта. Вместо этого он приказал рабочим вынуть гробницу из земли и перепрятать на другом участке, завалив строительным мусором.