Стивен Спилберг стал первым режиссером, чьи фильмы собрали в прокате более 10 млрд долларов

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Стивен Спилберг укрепил свою репутацию самого коммерчески успешного кинематографиста всех времен, став первым режиссером, совокупные сборы фильмов которого преодолели отметку в 10 млрд доларов США в мировом прокате, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Важную роль в установлении этого рекорда сыграла последняя лента Спилберга "Первому игроку приготовиться" (Ready Player One, 2018). Вышедшая в марте картина уже собрала более 475 млн долларов в прокате по всему миру. С учетом этого показателя общие кассовые сборы всех фильмов американца составили 10,4 млрд долларов.

Самой коммерчески успешной лентой режиссера считается "Парк юрского периода" (Jurassic Park, 1993), который собрал 983,8 млн долларов. За ней следуют картины "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull, 2008) и "Инопланетянин" (E.T. the Extra-Terrestrial, 1982), которые заработали 786,6 млн долларов и 717 млн долларов соответственно.