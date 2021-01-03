Стилисты назвали тренды 2021 года

По мнению опрошенных американским журналом Health экспертов в 2021 году в моде будут ненатуральные цвета волос.

По мнению опрошенных американским журналом Health экспертов в 2021 году в моде будут ненатуральные цвета волос.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, стилист Оливер Адамс считает, что в новом году популярностью будут пользоваться дымчатые оттенки.

"Сохранится мода на необычные, экзотические цвета волос, однако в 2021 году мода будет меняться в сторону более сероватых, дымчатых оттенков, таких как угольно-серый и синий", —приводит его слова издание.

Его коллега Фредерик Феккай рекомендует носить в 2021 году прически с металлическим золотым цветом. По его словам, это особенно актуально для кудрявых волос.

Еще одним модным трендом станут, по мнению Адамса, станут волосы с оттенком красного вина, в частности, темная вишня и мерло с переходом в бордовый.

По словам Феккая, девушкам с короткими волосами стоит поиграть с платиновым блондом. Этот классический оттенок никогда не выходит из моды, при этом его можно украсить аксессуарами — заколками и ободками. Обладательницам более длинных волос Адамс порекомендовал окрашивание бейбилайтс или балаяж, чтобы платиновый блонд не требовал особого ухода.

Самым смелым девушкам Феккай посоветовал лавандовый оттенок. По его мнению, он позволяет сгладить черты лица и приковывает к себе взгляды, особенно если девушка пострижена коротко.