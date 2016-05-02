​"Старый дом" поставлен на сцене Лянкяранского театра

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ В Лянкяранском государственном драматическом театре имени Наджаф бека Везирова состоялась премьера драматической комедии заслуженного деятеля искусств, писателя-драматурга Али Амирли "Старый дом".

Как сообщает Report, режиссер-постановщик спектакля - заслуженный артист Адиль Зейналов, художник - Мазаим Гурбанов, музыкальный оформитель - Фарахим Фараджев.

Главные роли исполнили - народный артист Габиль Гулиев, Шахруд Мехдиева, Тарана Фараджева, Гюнель Аббасзаде, Эмиль Рзаев и Айсель Бабазаде.

Отметим, что события в написанном в 1996 году произведении происходят в семье на фоне общественно-политических, экономических изменений в конце прошлого века в Азербайджане.

Проданный старый дом олицетворяет прошлое, перешедшие в историю события. Старый дом также является родным гнездом бывших хозяев, свидетелем их молодости. Они затрудняются осознать новый строй, принесенные им новые отношения, трудности беспощадных экономических реалий, и поэтому иногда превращаются в объект насмешек и упреков.

Недоумение этих тоскующих по прежней жизни людей иногда вызывает улыбку, а иногда заставляет задуматься.

Напомним, что "Старый дом" был поставлен во многих театрах страны, в том числе в 1999 году в Академическом национальном драматическом театре его поставил заслуженный деятель искусств Бахрам Османов.