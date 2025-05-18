Австрия стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2025"

Стартовал финал "Евровидение-2025".

Австрия стала победителем международного песенного конкурса "Евровидение-2025".

Как сообщает Report, победу в конкурсе одержал представитель Австрии — JJ (Йоханнес Пич) с песней Wasted Love.

Второе место занял представитель Израиля, третье — исполнитель из Эстонии.

Отмечается, что в финале Азербайджан отдал свой голос представителю Израиля.

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Стартовал финал конкурса "Евровидение 2025".

Как сообщает Report, финал международного конкурса "Евровидение-2025" стартовал на площадке "Arena Plus".

В решающем этапе принимают участие представители следующих стран: Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия, Украина, Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция.

Отметим, что Азербайджан на конкурсе представляла группа "Mamagama" с песней Run with U, однако не смогла пройти в финал, завершив участие на стадии первого полуфинала.