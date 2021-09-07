О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стало известно о последних днях жизни Бельмондо

Стало известно о последних днях жизни Бельмондо Адвокат Жан-Поля Бельмондо Мишель Годест рассказал о последних днях жизни актера.
Искусство
7 сентября 2021 г. 05:30
Стало известно о последних днях жизни Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо

Адвокат Жан-Поля Бельмондо Мишель Годест рассказал о последних днях жизни актера.

Как передает Report, об этом отмечает AFP.

Стало известно, что артист в последнее время испытывал сильную усталость. Он мирно скончался у себя дома, добавил юрист.

О смерти актера сообщалось ранее 6 сентября. Бельмондо ушел из жизни на 89-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

За свою жизнь артист сыграл более сотни ролей. Он прославился благодаря таким картинам, как "Профессионал", "На последнем дыхании", "Чудовище", "Человек из Рио", "Женщина есть женщина", "Великолепный", "Безумный Пьеро", "Баловень судьбы" и "Неизвестный в доме".

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и не появлялся на экране на протяжении последующих семи лет. В 2015 году он заявил об окончании актерской карьеры, но через два месяца пояснил, что все же открыт интересным предложениям.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Jan-Pol Belmondonun həyatının son günləri məlum olub

Самое важное

Госкомитет выразил отношение к отчету Комиссии США по религиозной свободе об Азербайджане
Госкомитет выразил отношение к отчету Комиссии США по религиозной свободе об Азербайджане
6 сентября 2021 г. 17:33
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в Республике Нагорный Карабах?
В минобороны РФ считают, что их миротворцы служат в "Республике Нагорный Карабах"?
3 сентября 2021 г. 17:37
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана
3 сентября 2021 г. 16:20
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
В Баку совершена кража нефтегазового оборудования на более чем полмиллиона долларов
3 сентября 2021 г. 15:40
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
МО: Предотвращена провокация незаконных армянских вооруженных отрядов в направлении Шуши
3 сентября 2021 г. 11:36
В Баку полицейский погиб при спасении утопающего
ФотоВ Баку полицейский погиб при спасении утопающего
3 сентября 2021 г. 11:11
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
Спецпредставитель президента: В центре Агдама будут построены многоквартирные дома
2 сентября 2021 г. 20:47
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
Мехрибан Алиева поздравила паралимпийца Вели Исрафилова
1 сентября 2021 г. 17:38
Восстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
ФотоВосстановленный комплекс музея-мавзолея Моллы Панаха Вагифа в Шуше
1 сентября 2021 г. 13:18
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
МВД о правилах проведения торжеств с 1 сентября
31 августа 2021 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi