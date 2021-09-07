Стало известно о последних днях жизни Бельмондо

Адвокат Жан-Поля Бельмондо Мишель Годест рассказал о последних днях жизни актера.

Адвокат Жан-Поля Бельмондо Мишель Годест рассказал о последних днях жизни актера.

Как передает Report, об этом отмечает AFP .

Стало известно, что артист в последнее время испытывал сильную усталость. Он мирно скончался у себя дома, добавил юрист.

О смерти актера сообщалось ранее 6 сентября. Бельмондо ушел из жизни на 89-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

За свою жизнь артист сыграл более сотни ролей. Он прославился благодаря таким картинам, как "Профессионал", "На последнем дыхании", "Чудовище", "Человек из Рио", "Женщина есть женщина", "Великолепный", "Безумный Пьеро", "Баловень судьбы" и "Неизвестный в доме".

В 2001 году Бельмондо перенес инсульт и не появлялся на экране на протяжении последующих семи лет. В 2015 году он заявил об окончании актерской карьеры, но через два месяца пояснил, что все же открыт интересным предложениям.