Стало известно место установки памятника Рашиду Бейбутову

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В следующем году в Баку установят памятник Рашиду Бейбутову.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил замминистра культуры и туризма Адалят Велиев.

По его словам, архитектору Фуаду Салаеву уже поручено заняться созданием памятника: "Работы по созданию памятника уже начались. Предположительно он будет готов в апреле будущего года".

Как заявил замминистра, памятник планируется установить напротив Театра песни имени Рашида Бейбутова: "Однако это еще не точно. Решение относительно места установки памятника могут изменить".