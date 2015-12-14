 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стало известно место установки памятника Рашиду Бейбутову

    Памятник планируется поставить напротив Театра песни имени Рашида Бейбутова

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В следующем году в Баку установят памятник Рашиду Бейбутову.

    Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам заявил замминистра культуры и туризма Адалят Велиев.

    По его словам, архитектору Фуаду Салаеву уже поручено заняться созданием памятника: "Работы по созданию памятника уже начались. Предположительно он будет готов в апреле будущего года".

    Как заявил замминистра, памятник планируется установить напротив Театра песни имени Рашида Бейбутова: "Однако это еще не точно. Решение относительно места установки памятника могут изменить".

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi