Сталлоне планирует приступить к съемкам пятой части "Рэмбо"

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Американский актер Сильвестр Сталлоне готов приступить к съемкам пятой части франшизы "Рэмбо" о ветеране Вьетнамской войны.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Deadline.

По данным издания, Сталлоне сейчас изучает сценарий, ориентировочно дата начала съемок назначена на сентябрь этого года. Продюсером ленты выступит Ави Лернер, который спродюсировал четвертую часть истории.

В пятой части франшизы дочь одного из друзей Рэмбо, который работает на ферме, похищают, и главный герой отправляется в Мексику. Как только Рэмбо пересекает границу с соседней страной, он сразу вступает в противостояние с одним из самых жестоких мексиканских картелей.