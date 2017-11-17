Сталлоне отверг обвинения в изнасиловании девушки в 1986 году

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Звезда Голливуда Сильвестр Сталлоне категорически отверг обвинения в изнасиловании 16-летней девушки в Лас-Вегасе (штат Невада) в 1986 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг новостному ресурсу TMZ официальный представитель актера Мишель Бега.

"Это нелепая и совершенно вымышленная история. До сегодняшней публикации никто никогда не ведал о таком, включая г-на Сталлоне. Власти или кто-либо не связывались с г-ном Сталлоне по этому поводу", - приводит ресурс слова Бега.

Данная реакция последовала на публикацию британской газеты The Daily Mail в четверг, согласно которой, некая женщина обвинила актера в том, что в 1986 году он вместе со своим телохранителем принудили ее к сексу в номере гостиницы "Хилтон" в Лас-Вегасе. Как утверждает пострадавшая, которой на тот момент было 16 лет, Сталлоне угрожал ей физической расправой, если она хоть кому-то расскажет о случившемся.

Согласно The Daily Mail, полиция Лас-Вегаса составила протокол на основании публикации. В данном случае пострадавшая отказывается сотрудничать со следствием и выдвигать официальные обвинения против Сталлоне. По сведениям TMZ, полиция города бессильна давать делу дальнейший ход ввиду нежелания женщины сотрудничать.