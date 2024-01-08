Стали известны победители премии "Золотой глобус"

Ирландский актер Киллиан Мерфи был удостоен кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023).

Ирландский актер Киллиан Мерфи был удостоен кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.

Картина также номинирована в категории "Лучший драматический фильм".

Американский актер Роберт Дауни - младший был удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023).

"Золотой глобус" в аналогичной женской категории завоевала Давайн Джой Рэндольф за роль в фильме "Оставленные" (The Holdovers, 2023).

В свою очередь австралийская актриса Элизабет Дебики получила награду как лучшая актриса второго плана сериала за роль принцессы Дианы в "Короне" (The Crown, 2016-2023).

Эмма Стоун была удостоена премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Бедные-несчастные".

Для Стоун это восьмая номинация на награду и второй "Золотой глобус" в карьере.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии проходит 7 января.