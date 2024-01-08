О нас

Стали известны победители премии "Золотой глобус"

Стали известны победители премии "Золотой глобус" Ирландский актер Киллиан Мерфи был удостоен кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023).
Искусство
8 января 2024 г. 07:34
Стали известны победители премии Золотой глобус

Ирландский актер Киллиан Мерфи был удостоен кинопремии "Золотой глобус" в категории "Лучший актер" за роль в фильме "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS.

Картина также номинирована в категории "Лучший драматический фильм".

Американский актер Роберт Дауни - младший был удостоен премии "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Оппенгеймер" (Oppenheimer, 2023).

"Золотой глобус" в аналогичной женской категории завоевала Давайн Джой Рэндольф за роль в фильме "Оставленные" (The Holdovers, 2023).

В свою очередь австралийская актриса Элизабет Дебики получила награду как лучшая актриса второго плана сериала за роль принцессы Дианы в "Короне" (The Crown, 2016-2023).

Эмма Стоун была удостоена премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая женская роль в комедии/мюзикле" за роль в фильме "Бедные-несчастные".

Для Стоун это восьмая номинация на награду и второй "Золотой глобус" в карьере.

Премия "Золотой глобус", ежегодно присуждаемая Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, по престижности уступает в США лишь "Оскару". Награда вручается по итогам прошедшего года более чем в двух десятках категорий, охватывающих кинематограф и телевидение. 81-я церемония вручения премии проходит 7 января.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Qızıl qlobus” mükafatının qaliblərinin adları açıqlanıb

Другие новости из категории

Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
Минкультуры: Самолет с телом Айгюн Бейляр на борту следует из Анкары в Баку
7 января 2024 г. 14:58
Во Франции состоялся концерт азербайджанского пианиста
ФотоВо Франции состоялся концерт азербайджанского пианиста
7 января 2024 г. 05:16
В Минкультуры выразили соболезнования семье и близким Айгюн Бейляр
В Минкультуры выразили соболезнования семье и близким Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:46
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Айгюн Бейляр
7 января 2024 г. 01:22
В Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
ФотоВ Баку простились с заслуженной артисткой Гюльбахар Шюкюрлю
6 января 2024 г. 13:14
Сын Алена Делона обвинил сестру в умалчивании о когнитивных нарушениях у отца
Сын Алена Делона обвинил сестру в умалчивании о когнитивных нарушениях у отца
4 января 2024 г. 08:31
В Nine Senses пройдет выставка ART-ELKA
ФотоВ Nine Senses пройдет выставка ART-ELKA
27 декабря 2023 г. 17:01
Скончалась бывший главный режиссер Дворца Гейдара Алиева
Скончалась бывший главный режиссер Дворца Гейдара Алиева
23 декабря 2023 г. 09:42
CNN опубликовал статью, посвященную азербайджанскому искусству ковроткачества
CNN опубликовал статью, посвященную азербайджанскому искусству ковроткачества
22 декабря 2023 г. 20:08
В США представили шорт-лист претендентов на Оскар в 10 категориях
В США представили шорт-лист претендентов на "Оскар" в 10 категориях
22 декабря 2023 г. 05:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi