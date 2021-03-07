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Стали известны обладатели кинопремии «Гойя»

Стали известны обладатели кинопремии «Гойя» Испанская кинопремия "Гойя" в категории "Лучший фильм" досталась ленте "Девочки" (Las ninas) режиссера Пилар Паломеро.
Искусство
7 марта 2021 г. 07:55
Стали известны обладатели кинопремии «Гойя»

Испанская кинопремия "Гойя" в категории "Лучший фильм" досталась ленте "Девочки" (Las ninas) режиссера Пилар Паломеро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом было объявлено в ночь с субботы на воскресенье на церемонии вручения наград.

Приключенческая драма была номинирована в девяти категориях. В фильме рассказывается история 11-летней девочки Селии, которая учится в школе при монастыре.

Премию как лучший актер получил Марио Касас, лучшей актрисой была признана Патрисия Лопес Арнаис, режиссером - Сальвадор Кальво за драму "Аду" (Adu). Звание лучшего европейского фильма досталось картине "Отец" (The Father) режиссера Флориана Зеллера, а лучшей иберо-американской лентой стал фильм "Грядущая забывчивость" (El olvido que seremos) Фернандо Труэбы.

Отметим, что из-за пандемии нового коронавируса церемония проходила в смешанном формате. Ведущие, которыми в этом году стали Антонио Бандерас и Мария Касадо, а также кинодеятели, объявлявшие победителей, присутствовали на мероприятии лично, в то время как номинанты подключались к церемонии в режиме онлайн.

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